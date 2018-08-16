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Бакалов прибыл на базу ФК Львов и может возглавить клуб, – СМИ

22:11 53 Читати українською
Бакалов прибыл на базу ФК Львов и может возглавить клуб, – СМИ
Юрий Бакалов / НК Верес

Юрий Бакалов может стать новым главным тренером Львов после отставки Жилмара. Наставник уже прибыл на базу клуба.

На базу ФК Львов прибыл известный украинский наставник Юрий Бакалов, сообщает FootballHub.

"Мы обратились в ФФУ по Жилмару еще перед началом сезона", – Львов объяснил, почему уволил главного тренера

По информации источника, именно он может стать новым главным тренером львовян. Напомним, Жилмар был вынужден покинуть пост из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Львов после 4 туров набрал 4 очка и находится на 7 строчке в турнирной таблице УПЛ.

Теги
Юрий Бакалов Львов Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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