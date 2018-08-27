Бакалов: После перерыва Львову не хватило тех скоростей, которые были в первом тайме.

Главный тренер Львова Юрий Бакалов поделился впечатлениями после матча своей команды против Мариуполя (2:2).

"Моя команда сегодня сыграла в достойный футбол. Но мы сыграли два совершенно разных тайма. В первом тайме, когда были силы и команда бежала, у нас многое получалось. Не в обиду Мариуполю, но в первые 25 минут мы должны были "закрывать" игру.

Во втором тайме не хватило где-то "функции", сил. Вы все прекрасно видели, что мы "подсели", а Мариуполь, как мы и предупреждали ребят, играл с силовой направленностью. Наверное, "функции" нам сегодня не хватило для того, чтобы добиться победы. Не будем гневить Бога, результат такой.

Мариуполь и Львов сыграли в зрелищную ничью

Нельзя было сказать, что первый тайм мы играем, а второй – нет. Мы пытались играть в свой футбол и во втором тайме. Но где-то после перерыва не хватило тех скоростей, которые были у нас в первом тайме.

Фундамент, который был заложен в межсезонье, оказался ... Мне, наверное, не этично об этом говорить – ведь я только пришел и по сути провел три тренировки. Был очень тяжелый выезд. Все так ездят, но все же надо добавить, что мы практически сутки были в автобусе. За эти полтора суток попытались ребят встряхнуть, подготовить.

Первый тайм показал, что мы действовали правильно. Но есть определенный человеческий ресурс, выше которого прыгнуть нельзя. Поэтому в концовке мы "подсели" и Мариуполю стало проще раскрывать нашу оборону. И Мариуполь, который играл в силовой футбол, стал использовать наши ошибки", – рассказал Бакалов на послематчевой пресс-конференции пресс-службе "приазовцев".

Мариуполь – Львов – 2:2 – видео голов и обзор матча