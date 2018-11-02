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Бакалов оценил критичность кадровых потерь Динамо и Шахтера накануне Класического

16:30 140 Читати українською
Бакалов оценил критичность кадровых потерь Динамо и Шахтера накануне Класического
Марлос и Тайсон / фото из соцсетей

Наставник ФК Львов Юрий Бакалов рассказал о своих ожиданиях от матча Шахтер – Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Дисквалификация Кадара вызвала большую дискуссию, но как раз игрока этой позиции есть кем заменить. А вот травмы Тайсона и Марлоса – это, на мой взгляд, более ощутимые потери.

"Ответ на первое обращение не было подготовлено, чтобы не повлиять на Вашу психику", – КДК ФФУ ответил на письмо Кадара

Все-таки за последний год Марлос очень высоко поднял планку и продолжает ее держать. От него многое зависит. Есть ротационные моменты, вроде есть ребята, которые могут заменить, но на сегодняшний день это более ощутимая потеря.

Думаю, что в этой очной встречи серия Динамо прервется. Преимущество будет у Шахтера", – цитирует Бакалова телеканал "Футбол 1".

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится завтра, 3 ноября, начало в 17:00.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
20
час
:
46
мин
Динамо Киев
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