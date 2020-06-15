Бакалов неожиданно покинул Рух – команда под его руководством не провела ни одного официального матча

Лидер Первой лиги остался без тренера.

Главный тренер Руха Юрий Бакалов покинул львовский клуб, сообщает официальный сайт команды.

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Причина ухода – проблемы со здоровьем у 54-летнего наставника.

Бакалов возглавил Рух в декабре 2019 года, но так и не успел дебютировать во главе команды в официальных матчах в связи с переносом старта Первой лиги через введенный в Украине карантин.

К слову, львовский клуб провел под руководством уже экс-тренера 13 товарищеских матчей, в девяти из которых праздновал победу.

Напомним, Рух перед рестартом Первой лиги лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

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