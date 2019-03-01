Бакалов: Не знаю, откуда взялась информация о моем увольнении

Главный тренер Львова Юрий Бакалов прокомментировал информацию о возможном увольнении и конфликт с руководством команды.

"Могу ли я подтвердить информацию появившуюся в СМИ? Не читал, не могу ничего сказать по этому поводу. Не знаю, откуда взялась эта информация. После возобновления чемпионата Украины львовяне уступили дома Черноморцу.

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Шансы команды на попадание в первую шестерку? Шансы есть всегда, даже когда их нет. А у нас они есть. Еще 3 тура осталось, абсолютно все команды будут терять очки. Нужно исходить из своей игры. Как уже говорил, нужно двигаться дальше, набирать максимальное количество очков в оставшихся играх. Да, соперники (Карпаты, Заря, Десна) очень хорошие, непростые, но у нас априори простых игр не бывает. Будем бороться до конца", – цитирует Бакалова Sport Arena.

Напомним, после 19 туров УПЛ Львов занимает 8 место. Отставание от первой шестерки – 4 очка. Третьего марта подопечные Бакалова сыграют львовское дерби против Карпат.

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