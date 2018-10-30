Бакалов: Не разделяю команду на бразильцев и украинцев

Наставник Львова Юрий Бакалов прокомментировал победу над Динамо и поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Любая победа значит многое, а над таким соперником – это двойная радость. Не каждый день приходится обыгрывать Динамо, тем более на его поле. Возможно, это говорит о том, что наша команда движется в правильном направлении. Этот матч для меня запомнится надолго.

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Мы очень тщательно готовились к этому матчу. Производили тактические варианты, с учетом того, что у нас были определенные кадровые проблемы. А во время матча мне больше всего понравилась игровая дисциплина и характер моих подопечных.

Как общаюсь с иностранцами? Во-первых, я немного знаю английский язык, а во-вторых, у нас в тренерском штабе работает Батиста, известный по выступлениям за Карпаты, который является своего рода связующим звеном бразильцев и украинцев в команде.

Я не разделяю команду на украинцев и бразильцев. Наш коллектив – это одно целое. И в плане дисциплины ко всем футболистам у меня пока вопросов нет", – сказал Бакалов портала Команда 1.

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