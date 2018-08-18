Бакалов: Не хочу обидеть своих ребят, но есть определенный уровень мастерства и развития

Главный тренер Львова Юрий Бакалов прокомментировал поражение от Шахтера.

"Наверное, много говорить не приходится. Вы прекрасно все видели. Как бы мне не хотелось, сегодня уровень Львова и Шахтера разный. При всем уважении – не хочу обидеть своих ребят, но есть определенный уровень мастерства и развития. В этом горняки, конечно, сильнее. За короткий период мы попытались внести некоторые тактические изменения в план на игру. Но не все получилось, потому что, по сути, не провели ни одной тренировки. Вчера нам немного помешал дождь, сегодня рано утром расставили только какие-то акценты. Однако была хорошая встреча. Не обошлось без ошибок. К ребятам у меня есть вопросы, но нет претензий. Все, что они сегодня могли, наверное сделали. Шахтер есть Шахтер. Мы хотели добиться положительного результата, но соперник победил абсолютно заслуженно.

Львов – Шахтер – 0: 2 – видео голов и обзор матча

Сутки я практически не спал. Нужно было перелопатить много информации, предоставляемых клубом материалов. К счастью, когда еще не знал, что буду работать с этой командой, по стечению обстоятельств смотрел три матча Львова. Два из них вживую – в Киеве с Арсеналом и с Ворсклой здесь. Однако тогда я был зрителем, а сегодня уже тренер. Изменить что-то было нереально. Некоторые нюансы мы пытались внести, но если проиграли, то не получилось.

Что нужно было сказать в перерыве? Только подбодрить, чтобы искорки добавились в глазах. Шахтер – команда играющая, но и с ней поэтому, наверное, проще, чем с некоторыми другими соперниками в УПЛ. Конечно, мы закрылись, однако не просто отбивались, а пытались демонстрировать свой футбол – о нем мы договорились с ребятами. Если бы все получилось, результат мог быть другим. Но ничего: мы выглядели достойно и пытались играть в футбол.

Шахтер обыграл Львов и вышел в лидеры – Бакалов дебютировал с поражения

Сегодня Шахтер мне как тренеру приоткрыл глаза – какие есть пробелы и над чем нужно работать. Однако это пока лишь эпизод. Нужен определенный срок, чтобы оценить ситуацию со всех сторон", – передает слова Бакалова официальный сайт Шахтера.