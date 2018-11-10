toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бакалов: И Львов, и Олимпик искали счастья у чужих ворот, мы недовольны результатом

19:25 9 Читати українською
Бакалов: И Львов, и Олимпик искали счастья у чужих ворот, мы недовольны результатом
Юрий Бакалов / Фото ФК Львов

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против Олимпика (1:1).

"Результатом недовольны, хотели получить максимум в сегодняшней игре. Думаю, зрителям игра понравилась, а вот для тренеров она была валидольной. Обе команды до последнего искали счастья у чужих ворот, никто не закрывался. Были моменты и у тех, и у других, по игре результат закономерен, но мы хотели большего.

Львов – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пока не удалось ни одного матча сыграть оптимальным составом. Перед матчем на ровном месте вылетело четыре футболиста, была не одна бессонная ночь, нужно было как-то скорректировать состав, но все равно мы выглядели достойно.

Наша команда только строится, посмотрите состав Олимпика и наш, или на скамью запасных. Конечно, никто из нас не снимает задачу, мы хотим побеждать, но нужно учитывать и эти факторы", – сказал Бакалов в эфире ТК Футбол 2.

После матча Олимпик набрал шестнадцать очков и остался на десятой строчке в турнирной таблице, в то время как Львов поднялся на три позиции выше.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда

Украина15 тур

Львов - Олимпик: Суббота 10 ноября 2018

Львов
Матч окончен
1 : 1
Олимпик
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Юрий Бакалов Львов Львов Львов - Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Дженоа
21:30
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук