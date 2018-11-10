Бакалов: И Львов, и Олимпик искали счастья у чужих ворот, мы недовольны результатом

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против Олимпика (1:1).

"Результатом недовольны, хотели получить максимум в сегодняшней игре. Думаю, зрителям игра понравилась, а вот для тренеров она была валидольной. Обе команды до последнего искали счастья у чужих ворот, никто не закрывался. Были моменты и у тех, и у других, по игре результат закономерен, но мы хотели большего.

Львов – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пока не удалось ни одного матча сыграть оптимальным составом. Перед матчем на ровном месте вылетело четыре футболиста, была не одна бессонная ночь, нужно было как-то скорректировать состав, но все равно мы выглядели достойно.

Наша команда только строится, посмотрите состав Олимпика и наш, или на скамью запасных. Конечно, никто из нас не снимает задачу, мы хотим побеждать, но нужно учитывать и эти факторы", – сказал Бакалов в эфире ТК Футбол 2.

После матча Олимпик набрал шестнадцать очков и остался на десятой строчке в турнирной таблице, в то время как Львов поднялся на три позиции выше.

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