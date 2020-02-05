Бакалов – об амбициях Руха: Барселоны у нас не будет

Главный тренер львовского Руха Юрий Бакалов рассказал об амбициозных планах команды.

"Команда сейчас лидирует в Первой лиге и никто не собирается все полностью ломать. Барселоны у нас не будет однозначно.

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Перед Рухом стоит глобальная задача повыситься в классе. Понимаю, что гораздо сложнее приходить в команду, которая находится на вершине турнирной таблицы. Я это чувствую, ведь очень большая ответственность. Конечно, несколько легче, когда ты возглавляешь команду-середняка. Но я не боюсь вызовов. Буду работать, чтобы оправдать доверие болельщиков и руководства клуба. Готов к повышенному вниманию со стороны прессы и специалистов. Понимаю, что будет непросто, но пока в этой ситуации вижу больше плюсов чем минусов.

Отмечу, что в этом сезоне просто невероятная конкуренция в Первой лиге. Примерно восемь амбициозных клубов, тренеров и президентов ставят задачу повыситься в классе. Тем и интересен наш чемпионат для болельщиков. Убежден, что весенняя часть сезона будет непредсказуемой, а борьба будет продолжаться до последнего тура", – цитирует Бакалова Sport Arena.

После 19-ти туров Первой лиги Рух возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя (Волыни) на одно очко.

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