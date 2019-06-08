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Бакайоко желает вернуться в Челси

14:30 27 Читати українською
Бакайоко желает вернуться в Челси
Тьемуе Бакайоко / Yahoo News

Полузащитник Тьемуе Бакайоко не желает оставаться в Милане на следующий сезон.

"Существует большое количество сильных клубов, которые интересуются Тьемуе, но он отдает приоритет Челси.

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Мы знаем, что клуб будет играть в Лиге чемпионов, а мы ищем стабильности. Поэтому Тьемуе решил остаться там", – сказал Абдулайе Бакайоко, его брат и агент в комментарии France Football.

Напомним, Челси получил трансферный бан на 2 трансферных окна и подал апелляцию на это решение в спортивный арбитражный суд.

В сезоне 2018/19 Бакайоко провел 42 матча в составе Милана, отметившись голом и голевой передачей.

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Тьемуэ Бакайоко Тьемуэ Бакайоко Челси Челси Милан Милан Англия Трансферы Челси
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