Бакайоко вернулся в Монако

Полузащитник лондонского клуба проведет следующий сезон в родном чемпионате.

Монако на официальном сайте объявил о подписании хавбека Тьемуе Бакайоко.

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Челси отдал 25-летнего француза в аренду до конца сезона. По предварительной информации княжеский клуб имеет право выкупа за 35 млн евро. До перехода в Челси игрок выступал именно в составе Монако. Летом 2017 англичане приобрели хавбека примерно за 40-45 миллионов евро.

Кабай перешел в Сент-Этьен

Прошлый сезон француз провел в Милане на правах аренды. Правда, Бакайоко отличился в составе "россонери" не удачной игрой, а постоянными скандалами, в частности, открытым конфликтом с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.