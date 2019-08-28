Бакайоко стремится вернуться в Милан – Челси не рассчитывает на француза

Полузащитник Челси Тьемуе Бакайоко до закрытия трансферного окна хочет найти себе новую команду.

Челси не рассчитывает на Бакойоко в нынешнем сезоне, и хавбек уже проинформировал Милан, что он снова хочет выступать за итальянский клуб, сообщает Tuttosport.

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Руководство "россо-нери" тоже не исключает возможности возвращения 25-летнего француза с учетом потенциального перехода хавбека Франка Кессье в Монако. Препятствием для трансфера может стать то, что нынешний тренер Милана Марко Джампаоло хочет иметь в составе более технических полузащитников.

Добавим, что 25-летний француз в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Милан, за который провел 31 матч в Серии А, отметившись одним забитым голом и отдав один ассист.

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