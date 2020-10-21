Тренерский штаб английского Манчестер Юнайтед снова не может положиться на защитника Эрика Байли.

Ивуариец не поможет "красным дьяволам" в ближайших матчах, сообщает Sky Sports.

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Байли получил мышечную травму. Центрбек ориентировочно пропустит 1 месяц. Очевидно, Байли не поможет МЮ в поединках против Челси, Арсенала и Эвертона в Премьер-лиге, а также в еврокубковых противостояниях с РБ Лейпциг и Башакшехиром. Из-за различных травм 26-летний защитник за четыре с лишним сезона пропустил более 60 матчей манкунианцев.

К слову, трансфер Эрика Байли из испанского Вильярреала летом 2016-го стоил Юнайтед 38 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 4 матча во всех турнирах.

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