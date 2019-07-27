Байли не поможет Манчестер Юнайтед на старте сезона

Центральный защитник английского Манчестер Юнайтед Эрик Байли из-за травмы вынужден пропустить старт сезона в английской Премьер-лиге.

Ивуариец вылетел на 6-8 недель, сообщает ESPN.

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Байли получил травму мениска в контрольном поединке против Тоттенхэма (2:1) в Международном кубке чемпионов. После детального медицинского обследования врачи объявили неутешительный вердикт. Травматичный центрбэк, интерес к которому проявлял Милан, не поможет МЮ на старте сезона.

В сезоне 2018/19 из-за различных повреждений Эрик Байли провел лишь 18 матчей во всех турнирах. Новый сезон в Премьер-лиге стартует через 2 недели – Юнайтед в 1-м туре сыграет против Челси на Олд Траффорд.

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