Байли, которым интересовалась Бавария, продлил контракт с Байером

Леверкузенский Байер подписал новый контракт с форвардом Леоном Байли, которым интересовалась мюнхенская Бавария.

Байер на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с ямайским нападающим Леоном Байли. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Свен Бендер посоветовал Байли остаться в Байере

Байли переехал в Леверкузен из Генка зимой 2017 года. В 44 матчах он забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны главного флагмана немецкого футбола – мюнхенской Баварии, но сам Леон заявлял, что хочет провести сезон 2018/2019 в составе "фармацевтов".

Леон Байли: Я не собираюсь покидать Байер, пока не буду готов к переходу в топ-клуб