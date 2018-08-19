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Байли, которым интересовалась Бавария, продлил контракт с Байером

15:41 25 Читати українською
Байли, которым интересовалась Бавария, продлил контракт с Байером
Леон Байли / Squawka

Леверкузенский Байер подписал новый контракт с форвардом Леоном Байли, которым интересовалась мюнхенская Бавария.

Байер на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с ямайским нападающим Леоном Байли. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

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Байли переехал в Леверкузен из Генка зимой 2017 года. В 44 матчах он забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны главного флагмана немецкого футбола – мюнхенской Баварии, но сам Леон заявлял, что хочет провести сезон 2018/2019 в составе "фармацевтов".

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