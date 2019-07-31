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Байли из-за травмы вылетел до конца года

00:45 13 Читати українською
Байли из-за травмы вылетел до конца года
Эрик Байли / FOX Sports Asia

Английский Манчестер Юнайтед на длительный срок потерял защитника Эрика Байли.

Травма не позволит ивуарийскому центрбэку играть на протяжении 4-5 месяцев, сообщает официальный сайт МЮ.

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Байли повредил мениск на прошлой неделе в спарринге против Тоттенхэма (2:1). Ранее сообщалось, что он не поможет Юнайтед на старте сезона и пропустит от шести до 8-ми недель. Однако, позже врачи поняли, что понадобится хирургическое вмешательство. Процесс реабилитации защитника затянется до середины зимы.

В сезоне 2018/19 из-за различных повреждений Эрик Байли провел лишь 18 матчей во всех турнирах. Новый сезон в Премьер-лиге стартует через 2 недели – Юнайтед в 1-м туре сыграет против Челси на Олд Траффорд.

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