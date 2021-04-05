Байли до сих пор не вернулся в Манчестер Юнайтед из лагеря сборной – прозаическая причина
Защитник английского Манчестер Юнайтед Эрик Байли не смог вовремя вернуться на Туманный Альбион после международной паузы.
Ивуариец не смог попасть в Соединенное Королевство из-за карантина, сообщает Sky Sports.
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Байли сдал положительный тест на коронавирус в лагере национальной команды. Теперь центрбек не может вернуться в Манчестер из-за жестких ограничений на въезд. Теперь Байли пропустит ближайшие матчи Юнайтед, в том числе и в Лиге Европы. Правда, как только защитник сдаст отрицательный тест на COVID, его впустят в Британию.
В нынешнем сезоне Эрик Байли провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.
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