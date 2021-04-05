Ивуариец не смог попасть в Соединенное Королевство из-за карантина, сообщает Sky Sports.

Лацио отказался от хавбека Манчестер Юнайтед, – журналист

Байли сдал положительный тест на коронавирус в лагере национальной команды. Теперь центрбек не может вернуться в Манчестер из-за жестких ограничений на въезд. Теперь Байли пропустит ближайшие матчи Юнайтед, в том числе и в Лиге Европы. Правда, как только защитник сдаст отрицательный тест на COVID, его впустят в Британию.

В нынешнем сезоне Эрик Байли провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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