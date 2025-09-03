Из-за неудачного старта Байера в чемпионате Германии руководство клуба решило уволить Эрика Тен Хага после двух туров.

По информации Sport Bild, 55-летний нидерландский специалист за расторжение контракта получит около 5 миллионов евро. В Байере Тен Хаг заработал шесть млн евро за два месяца работы – примерно 100 000 евро в день.

К слову, Байер сейчас находится на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги с одним баллом в своем активе.

