Байер выплатит Тен Хагу огромные отступные после двух месяцев работы
15:13 - Читати українською
Уже бывший наставник Байера Эрик Тен Хаг получит солидную компенсацию.
Из-за неудачного старта Байера в чемпионате Германии руководство клуба решило уволить Эрика Тен Хага после двух туров.
Рауль может возглавить один из топ-клубов Европы – у него есть два конкурента
По информации Sport Bild, 55-летний нидерландский специалист за расторжение контракта получит около 5 миллионов евро. В Байере Тен Хаг заработал шесть млн евро за два месяца работы – примерно 100 000 евро в день.
К слову, Байер сейчас находится на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги с одним баллом в своем активе.
Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – тен Хаг не может выиграть второй матч подряд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter