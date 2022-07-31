Скромный Эльферсберг шокировал фанатов Байера, оставив леверкузенцев без борьбы за Кубок уже в первом раунде и отгрузив в ворота "фармацевтов" целую пачку голов (4:3).

Поездка Байера в маленький 13-тысячный городок Шпизен-Эльферсберг не предвещала никаких проблем для "фармацевтов". Ожидалось, что они устроят провинциалам демонстрацию элитного футбола, разгромив местный Эльферсберг в рамках 1/32 Кубка Германии – именно с него леверкузенцы стартовали в турнире. Иначе в матче против клуба 3-й лиги и быть не могло.

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Главный тренер гостей – Херардо Сеоане – выставил почти основной состав, в котором нашлось место Патрику Шику, Муссе Диаби, Адаму Гложеку, Чарльзу Арангису, Эдмону Тапсоба, Лукасу Градецки и т.д. Впрочем, вместо выноса Байер устроил праздник для саарцев, пропустив аж четыре гола от аутсайдера. В ответ "фармацевты" забили три, однако говорить о каком-то достойном футболе не приходится.

Леверкузенцы ни разу не смогли повести в счете, постоянно отыгрываясь и пропустив три мяча еще до перерыва – причем Эльферсберг вышел вперед уже на 2-й минуте встречи. При этом до 88-й на табло вообще горели "4:2". В конце концов финальный свисток зафиксировал поражение Байера со счетом 3:4 и вылет представителя первой Бундеслиги из Кубка.



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