Байер в добавленное время вырвал победу над Унион Берлин, РБ Лейпциг разгромил Вердер: 22-й тур Бундеслиги, суббота

В субботу в рамках 22-го тура состоялось шесть подинкив. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 22-й тур

Аугсбург – Фрайбург – 1:1

Голы: Макс, 38 – Хаберер, 51

Падерборн – Герта – 1:2

Голы: Србени, 51 – Боята, 10, Коллинс, 67 (аг.)

РБ Лейпциг – Вердер – 3:0

Голы: Клостерман, 18, Шик, 39, Мукиеле, 46

Унион Берлин – Байер – 2:3

Голы: Гентнер, 7, Бюльтер, 87 – Хаверц, 22, Диаби, 84, Беллараби, 90+4

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3

Голы: Баумгартнер, 45, Крамарич, 60 (пен.) – Вегхорст, 18 (пен.), 52 (пен.), 71

Фортуна – Боруссия М. – начало матча в 19:30

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Соседи по турнирной таблице – Аугсбург и Фрайбург – сыграли странный первый тайм. Гости втрое больше владели мячом и территориальным преимуществом, однако смогли лишь однажды пробить по воротам. Зато хозяева под конец первой сорокапятиминутки разыграли классную комбинацию и Филипп Макс, воспользовавшись грубой ошибкой защитников, после паса Яго в район одиннадцатиметровой отметки мастерски переиграл вратаря.

После перерыва Фрайбургу удалось отыграться: после выстрела со штрафного Томаш Коубек парировал удар, однако, после серии добиваний круглый рикошетом влетел в ворота.

Герта уже на десятой минуте забила последней команде Бундеслиги Падерборну: Дедрик Боята откликнулся на навес от Сантьяго Аскасибара и головой поразил дальний угол, перебросив мяч через вратаря. После перерыва Деннис Србены сравнял счет удивительным ударом почти с линии ворот, сумев найти щель между стойкой и Руне Ярстейном. Впоследствии, после серии рикошетов, на добивании удачно сыграл Матеус Кунья и мяч от защитника влетел в ворота. Этот гол стал последним в матче.

РБ Лейпциг без особых проблем разобрался с аутсайдером чемпионата Вердером. Еще до перерыва Лукас Клостерман и Патрик Шик сняли все вопросы о победителе в матче. А сразу же после отдыха, получив навесную передачу через пол поля, жирную точку в матче поставил Норде Мукиеле.

Настоящий триллер устроили в Берлине местный Унион и Байер. Хозяева вышли вперед в начале матча, однако еще до перерыва пропустили. После отдыха ни одной из команд не удавалось увеличить свое преимущество, пока до конца матча не осталось пять минут. Зрители, которые спешили первыми покинуть стадион, впоследствии очень пожалели, ведь не увидели трех голов.

Сначала "фармацевты" вышли вперед, но уже через три минуты хозяева счет сравняли, чем вызвали невероятную эйфорию на стадионе. Однако, на четвертой добавленной минуте Карим Беллараби сумел вырвал для Байера такую ​​желанную победу. В конце концов берлинцы имели шанс сравнять, когда после углового удар по воротам наносил... голкипер, однако фортуна в этот вечер была на стороне гостей.

"Матчем одиннадцатиметровых" можно окрестить встречу между Хоффенхаймом и Вольфсбургом. "Волки" в середине первого тайма уверенно реализовали свой пенальти – мяч попал в руку защитнику. На последней минуте первого тайма Кристоф Баумгартнер головой счет сравнял.

После перерыва Ваут Вегхорст во второй раз с пенальти вывел "зелено-белых" вперед, но уже через несколько минут Андрей Крамарич "с точки" восстановил статус кво. Под конец матча Вегхорст оформил хет-трик и принес своей команде боевую, но заслуженную победу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ