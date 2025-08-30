В субботу, 30 августа, во 2-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Вердер – Байер – 3:3

Голы: Кулибали, 90+4, Шмидт Р., 44 (п.), Шмидт И., 76 – Шик, 5, 64 (п.), Тиллман, 35

Удаление: Штарк, 63 (Вердер, вторая желтая карточка)

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3

Голы: Прьомель, 90+1 – Доан, 17, 27, Узун, 51

РБ Лейпциг – Хайденхайм – 2:0

Голы: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78

Штутгарт – Боруссия М – 1:0

Гол: Андрес, 79

Тен Хагу поставили ультиматум после неудачного старта – судьба тренера Байера зависит от одного матча

Наставник Байера Эрик тен Хаг получил от руководства леверкузенцев последнее китайское предупреждение после поражения Хоффенхайму в первом туре – фиаско с Вердером может обернуться отставкой. И команда с первых минут бросилась спасать своего наставника. Шик уже на старте встречи вывел "фармацевтов" вперед, а в середине тайма Тиллман удвоил преимущество гостей.

В конце тайма Мбангула упал в штрафной Байера и арбитр после просмотра VAR назначил одиннадцатиметровый, который четко исполнил Шмидт, возродив интригу.

После перерыва Штарк сфолил в собственной штрафной, привез пенальти и, заработав второй "горчичник", оставил Вердер в меньшинстве. Шик с отметки оформил дубль. Однако бременцы не сдавались и на экваторе второй сорокапятиминутки снова сократили до минимума, а уже в добавленное время Кулибали точным ударом украл победу у Байера.

Хоффенхайм после выездного подвига в первом туре дома проиграл Айнтрахту. Судьбу матча еще до перерыва фактически решил Доан, которому удалось оформить дубль. А сразу после перерыва Узун поставил жирную точку в матче. Хозяева смогли на гол престижа уже в добавленное время, но этого оказалось мало хотя бы для ничьей. Как следствие, франкфуртцы набрали шесть очков и вышли в лидеры Бундеслиги, Хоффенхайм опустился на десятое место.

РБ Лейпциг на своем поле весь первый тайм не мог распаковать ворота Хайденхайма. Ключики удалось подобрать сразу после перерыва усилиями Баумгартнера, а в конце встречи Ромуло сделал преимущество "быков" убедительным и окончательным.

В еще одном матче Штутгарт минимально одолел Боруссию М. Швабам удалось пробить оборону "жеребцов" только в конце встречи, благодаря прыти Андреса, который выпрыгнул выше защитников и головой направил сферу под правую стойку.

Санкт-Паули одолел Гамбург в принципиальном дерби – у защитника Шахтера украли ассист, экс-кипер Зари поймал кураж