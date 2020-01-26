Байер уверенно переиграл Фортуну, Вердер разгромно уступил Хоффенхайму: 19-й тур Бундеслиги, воскресенье

В воскресенье, в рамках 19-го тура Бундеслиги, состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 0:3

Голы: Классен, 65 (автогол), Баумгартнер, 79, Адамян, 83

Байер – Фортуна – 3:0

Голы: Хаверц, 40, Бендер, 79, Аларио, 89 (пен.)

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Вердер и Хоффенхайм начали матч резво, на 13-й минуте Фогт попытался забить головой, но мяч не попал в ворота. Форвард Хоффенхайма Крамарич в ответ пробил мимо левой стойки ворот, однако в первом тайме ни одной из команд получить преимущество не удалось.

После перерыва, на 65-й минуте Классен на мгновение потерял ориентацию и срезал мяч в собственные ворота. Чуть позже преимущество закрепил Баумгартнер, красиво забив пяткой. "Добил" бременцев Адамян, мощно пробив со штрафного площадки. Увереная и разгромная победа Хоффенхайма.

Байер на своем поле принимал откровенного аутсайдера Бундеслиги Фортуну. Защита гостей весь первый тайм трещала от невероятного натиска "фармацевтов", однако до сороковой минуты действовала безупречно. В конце концов, незадолго до свистка на перерыв Кай Хаверц воспользовался передачей Карима Белльараби в штрафную и головой мастерски замкнул навес мимо Флориана Кастенмайера.

Под конец матча Ларс Бендер получил навес с углового от Керема Демирбая на дальнюю штангу и уже в падении сумел ногой переправить мяч в щель между стойкой и вратарем. А за минуту до финального свистка Аларио с пенальти поставил точку в матче.

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