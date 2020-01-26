toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРЫ РОМА - ЛАЦИО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Байер уверенно переиграл Фортуну, Вердер разгромно уступил Хоффенхайму: 19-й тур Бундеслиги, воскресенье

21:00 53 Читати українською
Байер уверенно переиграл Фортуну, Вердер разгромно уступил Хоффенхайму: 19-й тур Бундеслиги, воскресенье
Вердер – Хоффенхайм – 0:3 / Твиттер ФК Вердер

В воскресенье, в рамках 19-го тура Бундеслиги, состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 0:3

Голы: Классен, 65 (автогол), Баумгартнер, 79, Адамян, 83

Байер – Фортуна – 3:0

Голы: Хаверц, 40, Бендер, 79, Аларио, 89 (пен.)

РБ Лейпциг сенсационно уступил Айнтрахту, Боруссия М одолела Майнц, Вольфсбург проиграл Герте: 19-й тур Бундеслиги

Вердер и Хоффенхайм начали матч резво, на 13-й минуте Фогт попытался забить головой, но мяч не попал в ворота. Форвард Хоффенхайма Крамарич в ответ пробил мимо левой стойки ворот, однако в первом тайме ни одной из команд получить преимущество не удалось.

После перерыва, на 65-й минуте Классен на мгновение потерял ориентацию и срезал мяч в собственные ворота. Чуть позже преимущество закрепил Баумгартнер, красиво забив пяткой. "Добил" бременцев Адамян, мощно пробив со штрафного площадки. Увереная и разгромная победа Хоффенхайма.

Байер на своем поле принимал откровенного аутсайдера Бундеслиги Фортуну. Защита гостей весь первый тайм трещала от невероятного натиска "фармацевтов", однако до сороковой минуты действовала безупречно. В конце концов, незадолго до свистка на перерыв Кай Хаверц воспользовался передачей Карима Белльараби в штрафную и головой мастерски замкнул навес мимо Флориана Кастенмайера.

Под конец матча Ларс Бендер получил навес с углового от Керема Демирбая на дальнюю штангу и уже в падении сумел ногой переправить мяч в щель между стойкой и вратарем. А за минуту до финального свистка Аларио с пенальти поставил точку в матче.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

blog_ava
Не представляю, как Милевский будет играть против Динамо, – Попов
12:39
743
Теги
Фортуна Фортуна Байер Байер Германия Хоффенхайм Хоффенхайм Вердер Вердер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
4
мин
Борнмут
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук