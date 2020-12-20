Главный тренер Байера Петер Бос не разочаровывается из-за поражения от Баварии (1:2) в 13-м туре немецкого первенства.

"Кто станет чемпионом в этом сезоне в Германии? Леверкузенский Байер. Я не могу объяснить поражение.

Шедевр Шика и дубль Левандовски в видеообзоре матча Байер – Бавария – 1:2

Если вы видели все 90 минут матча, то заметили, что мы не заслуживали проиграть игру. Мы не должны были потерпеть поражение", – цитирует Боса Sport Buzzer.

К слову, благодаря победе Бавария обошла Байер в турнирной таблице и стала лидером Бундеслиги. "Леверкузен" уступает мюнхенцам в два зачетные пункты.

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