Байер на своем официальном сайте объявил о подписании Лоика Баде. Контракт рассчитан до лета 2030 года. Как информирует Kicker, "фармацевты" заплатили Севилье 25 млн евро. Еще 4 млн евро испанский клуб может получить в виде бонусов.

Байер арендовал вундеркинда Манчестер Сити, который играл в финале Кубка Англии

"В Ла Лиге он привык играть с нападающими мирового класса. Лоик физически неуступчив и обладает игровой хитростью, он станет определенным усилением нашей обороны. С таким составом обороны мы конкурентоспособны на самом высоком уровне", – отметил спортивный директор Байера Саймон Рольфес.

Ранее Байер арендовал у Ман Сити плеймейкера Клаудио Эчеверри.

