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"Байер совершил 4 удара и забил 3 мяча", – Ковач нашел оправдание неожиданному фиаско Баварии

12:08 10 Читати українською
"Байер совершил 4 удара и забил 3 мяча", – Ковач нашел оправдание неожиданному фиаско Баварии
Нико Ковач / Фото Bongarts

Главный тренер Баварии Ковач попытался объяснить поражение от Байера (1:3) в матче 20-го тура Бундеслиги.

"Итоговый счет не соответствует тому, что было на поле. Игра была очень интенсивной. В первом тайме мы играли хорошо, Байер почти ничего не показывал. Мы вынуждены были решать все вопросы.

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Мы не должны были проиграть в этом матче, он должен был завершиться вничью. Футболисты Байера нанесли четыре удара и забили три гола. Мы хотели компактно располагаться, но допустили в этом компоненте несколько ошибок", – цитирует Ковача официальный сайт клуба.

После поражения Бавария опустилась на третью строчку, увеличив отставание от дортмундской Боруссии до 7-ми зачетных баллов.

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Германия20 турБайАрена (Леверкузен)

Байер - Бавария: Суббота 02 февраля 2019

Байер
Матч окончен
3 : 1
Бавария
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Бавария Бавария Байер Байер Германия Нико Ковач Нико Ковач Байер - Бавария
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