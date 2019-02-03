"Байер совершил 4 удара и забил 3 мяча", – Ковач нашел оправдание неожиданному фиаско Баварии

Главный тренер Баварии Ковач попытался объяснить поражение от Байера (1:3) в матче 20-го тура Бундеслиги.

"Итоговый счет не соответствует тому, что было на поле. Игра была очень интенсивной. В первом тайме мы играли хорошо, Байер почти ничего не показывал. Мы вынуждены были решать все вопросы.

Байер – Бавария – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы не должны были проиграть в этом матче, он должен был завершиться вничью. Футболисты Байера нанесли четыре удара и забили три гола. Мы хотели компактно располагаться, но допустили в этом компоненте несколько ошибок", – цитирует Ковача официальный сайт клуба.

После поражения Бавария опустилась на третью строчку, увеличив отставание от дортмундской Боруссии до 7-ми зачетных баллов.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто