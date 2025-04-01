Арминия принимала Байер в полуфинале Кубка Германии (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, полуфинал

Арминия – Байер – 2:1

Голы: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17

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Байер ожидаемо активно начал сегодняшний поединок, и статус фаворита подтвердился. Ведь Арминия выступает в третьем дивизионе, а леверкузенцы – лидеры первенства. Подопечные Алонсо открыли счет на 17-й минуте: после подачи с углового Йонатан удачно завершил атаку, открыв счет.

Однако соперник быстро ответил, сравняв счет уже через три минуты! А вот в компенсированное время первого тайма хозяева вышли вперед, когда после подачи со штрафного Гросер поразил правую девятку – 2:1!

Байер имел достаточно моментов, чтобы спастись от сенсационного вылета, однако представитель третьего дивизиона сдержал Леверкузен и проходит в финал Кубка Германии, где встретится с победителем пары Штутгарт – РБ Лейпциг.

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