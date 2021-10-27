Кубок Германии, 1/16 финала

Байер – Карлсруэ – 1:2

Голы: Фримпонг, 54 – Суэто, 5, Чой, 63

Байер до сих пор не может оправиться от разгрома Баварией. На прошлой неделе Леверкузен расписал две ничьи в Лиге Европы и Бундеслиге, а сегодня продолжил безвыигрышную серию и вылетел сенсационно из Кубка Германии.

Херардо Сеоане провел ротацию, но выставил очень боевой состав. Тем более болезненным стало поражение от Карлсруэ. Представитель второго дивизиона забил быстрый гол и до перерыва сдерживал Байер. В начале второго тайма хозяева забили, однако Градецки неточным пасом привез второй гол в свои ворота. Кореец Чой воспользовался грубой ошибкой голкипера и забил решающий гол.

Спасать "аптекарей" вышел юный лидер команды Флориан Вирц. Впрочем, ни он, ни его партнеры сравнять счет не сумели. Байер вылетает из Кубка Германии – первая громкая сенсация.

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