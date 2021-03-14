В рамках воскресной программы 25-го тура Бундеслиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германни 2020/21, 25-й тур

Байер – Арминия – 1:2

Голы: Шик, 85 – Доан, 18, Окугава, 57

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 1:1

Голы: Форсберг, 47 – Камада, 61

Штутгарт – Хоффенхайм – начало в 19:00

Байер в родных стенах принимал одного из аутсайдеров турнирной таблицы Арминию. Леверкузенцы начали активнее, однако счет открыли гости – на 18-й минуте отличился Доан. После этого хозяева всеми силами бросились в атаку, однако до перерыва ничего создать не смогли.

Эпичный фейл голкипера и зверский фол против Ройса в видеообзоре матча Боруссия Д – Герта – 2:0

Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – Арминия отчаянно оборонялась, выходя только на контратаках, а "фармацевты" раз за разом штурмовали штрафную, пытаясь пробить защиту соперника. На 57-й, во время одной из контратак, Окугава вышел один на один с голкипером и отправил мяч между ног последнего. Под занавес поединка один гол отыграл Шик, однако это оказалось все, на что были способны хозяева. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Арминии – 1:2.

Результаты Байера выглядят весьма удручающе – в последних десяти матчах Бундеслиги они одержали лишь три победы и сейчас находятся на шестой строчке чемпионата. Арминии же удалось выбраться из зоны вылета и занять 15-е место первенства.

Айнтрахт идет на четвертом месте турнирной таблицы, и победа в этом матче позволила бы ему сохранить отрыв от ближайшего преследователя в лице дортмундской Боруссии, однако соперник был очень сложный – РБ Лейпциг, который занимает второе место чемпионата.

Команды ушли на перерыв с нулевым счетом, однако уже в начале второго тайма обменялись голами – у "быков" отличился Форсберг, а у "орлов" счет сравнял Камада. До последних минут матча оба соперника отчаянно атаковали, пытаясь вырваться вперед, однако забить не удалось никому. В итоге – боевая ничья.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ