В субботу, 23 августа, в 1-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 1-й тур

Айнтрахт – Вердер – 4:1

Голы: Узун, 22, Баоя, 25, 47, Кнауф, 70 – Нджинма, 48

Байер – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Куанса, 6 – Асслани, 25, Лемперле, 52

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голы: Шинза, 29 – Сков Ольсен, 20, Сванберг, 66, Амура, 87 (п.)

Унион Берлин – Штутгарт – 2:1

Голы: Анса, 18, 45+4 – Томас, 86

Фрайбург – Аугсбург – 1:3

Голы: Грифо, 58 (п.) – Яннулис, 32, Матсима, 42, Вольф, 45+2

Санкт-Паули – Боруссия Д – начало матча в 19:30

Реал следит за Степановым – в Мадриде видят прямую связь украинца с Холандом

Айнтрахт на своем поле разгромил Вердер. В середине тайма франкфуртцы в течение трех минут создали себе комфортное преимущество в два мяча. Сразу после перерыва команды обменялись голами, а за немного Кнауф добил бременцев точным ударом.

Байер на Бай-арене неожиданно уступил Хоффенхайму. Куанса уже на старте встречи вывел "фармацевтов" вперед и, казалось, стартовая победа в кармане леверкузенцев – вопрос времени. Однако через немного Асслани восстановил статус-кво, а после перерыва Лемперле шокировал хозяев голом. Оправиться подопечные Эрика тен Хага так и не смогли, потерпев поражение в первом же туре.

Вольфсбург в гостях разбил Хайденхайм. В середине тайма Сков Ольсен и Шинза обменялись точными ударами, а после отдыха сначала Сванберг, а за три минуты до завершения игры Амура с пенальти сняли вопрос о победителе.

Унион Берлин взял три очка со Штутгартом. Анса еще до перерыва оформил дубль, а швабы смогли на гол престижа только в эндшпиле матча.

В еще одном матче Фрайбург дома сгорел Аугсбургу. Гости сделали игру еще в первом тайме, трижды отличившись в воротах соперника. Грифо после перерыва с пенальти возродил интригу, но на большее подопечных Юлиана Шустера не хватило.

Бавария забила 6 голов Лейпцигу в матче-открытии Бундеслиги – Кейн сделал хет-трик за 14 минут, Диас оформил 1+2