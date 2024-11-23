Германия, Бундеслига, 11-й тур

Байер – Хайденхайм – 5:2

Голы: Паласиос, 30, Шик, 32, 52, 72, Джака, 82 – Дорш, 10, Хонсак, 21

Боруссия Д – Фрайбург – 4:0

Голы: Байер, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байноу-Гиттенс, 77

Удаления: Остерхаге, 63 (Фрайбург, вторая желтая карточка), Адаму, 90+3 (Фрайбург, красная карточка)

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3

Голы: Гложек, 17, 82, Бишоф, 50, Ларсен, 87 – Орбан, 15, Нуса, 19, Нсоки, 67 (аг.)

Вольфсбург – Унион Берлин – 1:0

Гол: Баку, 71

Штутгарт – Бохум – 2:0

Голы: Фюхрих, 53, Диль, 78

Бавария оформила неоднозначный разгром Аугсбурга – Кейн запугивает Шахтер хет-триком

Байер на своем поле принимал Хайденхайм. К середине второго тайма хозяева "горели" со счетом 0:2 и в воздухе запахло сенсацией. Однако еще до перерыва "фармацевтам" удалось восстановить статус-кво благодаря голам Паласиоса и Шика. После перерыва форвард сборной Чехии забил еще дважды, оформив хет-трик. В конце встречи Джака поставил жирную точку в матче и помог команде подняться в топ-4 Бундеслиги.

Боруссия Д в битве претендентов на Лигу чемпионов разгромила Фрайбург. На перерыв дортмундцы ушли с преимуществом в два мяча, а в середине второго тайма получили численное преимущество – Остерхаге заработал вторую желтую карточку и поставил гостей в крайне затруднительное положение. "Шмелям" удалось забить еще дважды, а уже в добавленное время Фрайбург остался вдевятером. Победа подняла Боруссию Д на пятую строчку турнирной таблицы, Фрайбург идет на ступень ниже.

Настоящее безумие устроили Хоффенхайм и РБ Лейпциг. Еще до середины тайма команды в течение 6 минут обменялись тремя голами: Гложек сравнял после мяча Орбана и Нуса сразу же вывел "быков" вперед. После перерыва Гложек восстановил статус-кво, а вскоре Нсоки срезал сферу в свои ворота, снова сделав счет равным. В последние 10 минут Хоффе сумел забить еще дважды и вырвал победу у команды Марко Розе. Поражение РБ Лейпциг позволило Баварии оторваться от главного конкурента уже на 8 очков.

Еще в двух матчах Вольфсбург минимально одолел Унион и догнал берлинцев в турнирной таблице, а Штутгарт взял верх над Бохумом, нанеся команде Ивана Ордеца девятое поражение в сезоне.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ