Байер встречается с Ромой в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Байер – Рома стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Первый матч завершился спокойной победой Моуринью. Рома забила только раз, но полностью нейтрализовала соперника.

Байер – Рома: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги Европы

Стартовые составы команд

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос, Баккер – Диаби, Азмун, Вирц.

Запасные: Пентц, Ломб, Амири, Хадсон-Одой, Адли, Гложек, Фоссу-Менса, Азхил, Аурир.

Рома: Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола – Белотти, Абрахам.

Запасные: Бур, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Вольпато, Тахирович, Эль-Шаарави.

Рома минимально одолела Байер и приблизилась к финалу Лиги Европы – Моуринью засушил все идеи Хаби Алонсо