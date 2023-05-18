Байер – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы
Байер встречается с Ромой в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Байер – Рома стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.
Первый матч завершился спокойной победой Моуринью. Рома забила только раз, но полностью нейтрализовала соперника.
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Стартовые составы команд
Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос, Баккер – Диаби, Азмун, Вирц.
Запасные: Пентц, Ломб, Амири, Хадсон-Одой, Адли, Гложек, Фоссу-Менса, Азхил, Аурир.
Рома: Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола – Белотти, Абрахам.
Запасные: Бур, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Вольпато, Тахирович, Эль-Шаарави.
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