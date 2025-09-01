Главному тренеру Байера Эрику Тен Хагу грозит увольнение всего лишь после двух туров в чемпионате Германии.

Руководство Байера недовольно стартом команды в новом сезоне. "Фармацевты" проиграли Хоффенхайму (1:2) и сыграли вничью с Вердером (3:3). Как информирует Флориан Плеттенберг, боссы леверкузенцев намерены провести дополнительный анализ. Решение еще не принято.

Тен Хаг твердо намерен остаться и просит дать ему время, чтобы проконтролировать масштабную перестройку команды. Его контракт с Байером рассчитан до лета 2027 года.

Предыдущим тренером команды был Хаби Алонсо, который ушел на повышение в Реал.

