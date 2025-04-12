Германия, Бундеслига, 29-й тур

Байер – Унион Берлин – 0:0

Боруссия М – Фрайбург – 1:2

Голы: Гюнтер, 14 (аг.) – Остархаге, 16, Манзамби, 90

Бохум – Аугсбург – 1:2

Голы: Хофманн, 60 – Эссенде, 16, Кемюр, 90

Удаления: Майер, 81 (Аугсбург, красная карточка)

Хольштайн – Санкт-Паули – 1:2

Голы: Бернгардссон, 21 – Синани, 34, Гешвилл, 90+2 (аг.)

Хоффенхайм – Майнц – 2:0

Голы: Крамарич, 4, 32

Удаление: Небель, 90+4 (Майнц, вторая желтая карточка)

РБ Лейпциг удержал победу над Вольфсбургом – 80-миллионная звезда дублем поднял в зону Лиги чемпионов

Байер в матче с Унионом прервал свою победную серию, не сумев найти аргументов против берлинцев. Нулевая ничья и в случае успеха Баварии с дортмундской Боруссией отставание "фармацевтов" увеличится уже до 8 очков. В свою очерень для Униона эта игра стала 5-й беспроигрышной – команда идет тринадцатой и имеет люфт от зоны переходных матчей в 12 пунктов.

Фрайбург продолжает яростную гонку с Боруссией М. Команды идут ноздря в ноздрю в борьбе за попадание в зону еврокубков. На этот раз больше повезло гостям. Команды еще до середины первого тайма обменялись голами – интересно, что забивали только гости (в чужие и свои ворота). Все шло к мировой, пока на последней минуте Манзамби не принес Фрайбургу победу. Как следствие, подопечные Дирка Шустера поднялись на шестую строчку, вытеснив откуда "жеребцов".

Еще одна трагедия произошла в Бохуме, где местная команда на последней минуте потерпела досадное поражение от Аугсбурга. Один из аутсайдеров Бундеслиги в случае победы имел шанс подняться в зону переходных матчей, однако пропустил уже на 16-й минуте. После перерыва рурцы восстановили статус-кво и сохраняли нейтралитет до конца встречи. Несмотря на то, что за 10 минут до завершения игры Аугсбург остался в меньшинстве (Майер заработал красную карточку), баварцам удалось забить перед финальным свистком и подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.

Санкт-Паули в битве аутсайдеров в добавленное время дожал Хольштайн. Более того, "пираты" смогли оформить камбэк, ведь пропустили первыми. Как следствие, новичок Бундеслиги уверенно идет 15-м и имеет запас прочности в 7 баллов.

В еще одном матче Майнц на выезде неожиданно проиграл Хоффенхайму. Экс-сопернику Динамо по Лиге Европы кровь из носу нужны были очки, чтобы обезопасить себя от вылета. В свою очередь "карнавальщики" потеряли шанс обойти РБ Лейпциг в топ-4 и остаются на пятой строчке.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ