Вингер Шахтера Михаил Мудрик до сих пор остается трансферной целью Байера.

Из-за сложных переговоров с Шахтером Байер оперативно нашел еще одного футболиста на позицию левого вингера. Леверкузенцы уже завершают трансфер воспитанника Манчестер Сити.

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Однако это не означает, что для Мудрика дверь в Бундеслигу захлопнулась, сообщает репортер немецкой редакции Sky Sport Флориан Плеттенберг. Журналист отмечает желание украинца перейти исключительно в Байер, с которым он уже якобы договорился о контракте на 5 сезонов.

Отмечается, что Мудрик отказался от вариантов с Миланом и Ювентусом. Туринцы планируют повторить попытку, но шансов у них нет. Футболист Шахтера думает исключительно о Байере.

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