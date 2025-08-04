Форвард Патрик Шик продлил контракт с Байером до лета 2030 года.

Байер на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с Шиком до лета 2030 года. Предыдущий срок контракта был рассчитан до лета 2027 года. К концу срока контракта Шику исполнится 34 года.

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"Благодаря преданности делу Патрика Шика мы не только убедили одного из самых результативных центральных нападающих Европы в нашей концепции. С этим продлением контракта мы также обеспечиваем нашу команду ведущим игроком, с которым мы будем стремиться к самым высоким целям в ближайшие годы", – отметил управляющий директор Байера Саймон Рольфес.

В 168 официальных матчах за клуб центральный нападающий забил 81 гол и отдал 12 голевых передач.

"Если отнять голы, забитые с пенальти, в прошлом сезоне Шик стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 20 голами с игры, опередив Сэра Гирасси (18) и Харри Кейна (17)", – говорится в заявлении клуба.

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