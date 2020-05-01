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Байер продлил контракт с ключевым хавбеком, которого сватали в Баварию

14:06 6 Читати українською
Байер продлил контракт с ключевым хавбеком, которого сватали в Баварию
Арангис с руководством Байера / Bayer 04

Чилийский хавбек Чарльз Арангис, несмотря на спекуляции, продолжит карьеру в Леверкузене.

Байер переподписал контракт с Чарльзом Арангисом еще на 3 года, информирует официальный сайт клуба.

Срок предыдущего соглашения истекал летом 2020-го, поэтому чилийского опорника активно сватали в другие клубы. Журналисты из его родины даже сообщали о переходе Арангиса в Баварию, как о свершившемся факте.

Чарльзу 31 год, однако его значение для Байера трудно переоценить. Он выполняет роль столба, на котором держится полузащита "аптекарей". В текущем сезоне он пропустил начало второго круга Бундеслиги из-за травмы, но здоровый Арангис всегда выходит в стартовом составе Петера Боса.

Продолжение сотрудничества с чилийцем было главной задачей Байера этой весной. "Чарльз – очень важный футболист в команде. Мы договорились о долгосрочном контракте, что подчеркивает полное доверие между сторонами", – подытожил спортивный директор клуба Руди Феллер.

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Чарльз Арангис Чарльз Арангис Байер Байер Германия
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