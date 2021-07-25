Московский Локомотив на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Байера.

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Личный контракт рассчитан на 4 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В прошлом сезоне Едвай провел за Байер всего 8 матчей и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что новичок Локомотива был в заявке сборной Хорватии, которая заняла второе место на ЧМ-2018. А вот этим летом Едвай на Евро уже не поехал.

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