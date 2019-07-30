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Байер приобрел Амири у Хоффенхайма

19:37 31 Читати українською
Байер приобрел Амири у Хоффенхайма
Надим Амири подписывает контракт / ФК Байер

Леверкузенский Байер оформил трансфер полузащитника Надима Амири.

Воспитанник Хоффенхайма пополнил ряды "фармацевтов", сообщает официальный сайт Байера.

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Амири подписал с леверкузенцами контракт на 5 лет. Его трансфер обошелся Байеру ориентировочно в 11 млн евро. В составе нового клуба немец афганского происхождения, который стал чемпионом мира U-21 два года назад, будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне Надим Амири провел 13 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.

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Трансферы Германия Трансферы Чемпионата Германии Надим Амири Надим Амири Байер Байер Хоффенхайм Хоффенхайм
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