Байер приобрел Амири у Хоффенхайма

Леверкузенский Байер оформил трансфер полузащитника Надима Амири.

Воспитанник Хоффенхайма пополнил ряды "фармацевтов", сообщает официальный сайт Байера.

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Амири подписал с леверкузенцами контракт на 5 лет. Его трансфер обошелся Байеру ориентировочно в 11 млн евро. В составе нового клуба немец афганского происхождения, который стал чемпионом мира U-21 два года назад, будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне Надим Амири провел 13 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.