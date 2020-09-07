После потери лидера команды леверкузенский Байер нашел вариант усиления состава в чемпионате Франции. Полузащитник Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер может вернуться на родину.

26-летний хавбек – трансферная цель "фармацевтов", сообщает Le 10 Sport.

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Дракслер не имеет стабильного места в основе ПСЖ и, скорее всего, покинет Парк де Пренс в это трансферное окно. Ситуацию вокруг воспитанника Шальке мониторят и другие немецкие клубы – Герта и дортмундская Боруссия. Альтернативный вариант усиления для Леверкузена – вингер Сассуоло Жереми Бога.

К слову, в сезоне 2019/20 Юлиан Дракслер провел лишь 22 матча во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач.

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