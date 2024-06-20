Украинский полузащитник Фортуны из Дюссельфорфа Егор Кощий продолжит карьеру в Байере. 15-летний футболист сам сообщил о смене клубной прописки в социальной сети Instagram, выложив фотографии с Бай-Арены в футболке "фармацевтов".

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По информации СМИ, игрок подписал с действующим чемпионом Германии контракт сроком на 2 года. Он будет выступать за команду U-16.

Напомним, Кощий начинал в Металлисте 1925. В ноябре 2022 года он помог харьковчанам разбить Аякс (3:1), отгрузив в ворота нидерландцев три гола. В прошлом сезоне провел за Фортуну 24 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 7 ассистов.

Напомним, за разные команды Байера уже выступают четыре украинца: 17-летний голкипер Александр Петренко, 16-летний форвард Артем Степанов, 15-летний полузащитник Андрей Гамзик и 15-летний Максим Гололобов.

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