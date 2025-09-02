Лукас Васкес перешел из Реала в Байер без ведома Тен Хага о сделке, которая была заключена за его спиной.

26 августа, после подписания Васкесом контракта и завершения медицинского обследования, тренер впервые поговорил со своим новым игроком. Об этом информирует Bild.

Хави предложили возглавить вице-чемпиона Германии – экс-тренер Барселоны уже дал ответ

Внутри клуба понимали, что раскол уже необратим: если тренер не участвовал в принятии подобных стратегических решений, значит, руководство перестало в него верить. Шесть дней спустя увольнение тренера было оформлено официально, без каких-либо знаков внимания или слов благодарности. Это короткое заявление стало подтверждением того, что отношения клуба и специалиста так и не сложились.

Контракт Тен Хага с Байером рассчитан до лета 2027 года. Это означает, что он получит около пяти миллионов евро выходного пособия в дополнение к зарплате за два отработанных месяца. В общей сложности около 6 миллионов евро за 60 рабочих дней: в среднем 100 тысяч евро в день.

Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – тен Хаг не может выиграть второй матч подряд