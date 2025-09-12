Леверкузен провел первый матч после увольнения Эрика Тен Хага. Команду возглавил Каспер Юлманд, известный по работе со сборной Дании. “Фармацевты” принимали Айнтрахт, пытаясь одержать дебютную победу в новом чемпионата.

Формально Байер имел лучшую статистику до перерыва, набив 11 ударов против 4-х у "орлов", однако по касаниям в штрафной было только 10:5. По ожидаемым голам с игры хозяева имели только 0,48 xG – впрочем, франкфуртцы выглядели еще слабее. К тому же они вчистую проиграли единоборства (14:31).

Что наиболее важно, гости пропустили два гола, однако оба прилетели со стандартов. На 10-й минуте Гримальдо вывел Леверкузен вперед прямым выстрелом со штрафного:

А на 45-й минуте подопечные Каспера Юлманда заработали пенальти. Шик уверенно его реализовал. Команды отправились отдыхать при счете 2:0 в пользу Байера.

Во втором тайме Айнтрахт существенно прибавил. Владение в основное время выросло с 58% до 65%, а ударов и касаний в штрафной коллектив провел вдвое больше – а вот единоборства все так же проваливались. Да и моментов возникало мало – 9 выстрелов потянули только на 0,31 xG.

Байер был даже острее, однако пропустить гол таки пришлось. Через шесть минут после перерыва "орлы" провели угловой, после подачи с которого мяч долго прыгал по головам в штрафной площадке. Первый в суматохе разобрался Узун, который вколотил в левый нижний – 2:1!

Через шесть минут Байер остался вдесятером из-за второй желтой карточки Андриха, а в компенсированное время удалился Игнасио Фернандес. Дебютант "фармацевтов" получил два предупреждения за две минуты. Тем не менее, Айнтрахт не смог отыграться – а на последней минуте гости еще и пропустили со штрафного, который снова реализовал Гримальдо.

Финальный свисток зафиксировал победу Байера со счетом 3:1. Каспер Юлманд начинает с триумфа, тогда как Франкфурт потерпел первое поражение в чемпионате.

