Байер победил сразу после увольнения Тен Хага, одолев Айнтрахт вдевятером – Гримальдо оформил дубль со штрафных
Байер в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги победил Айнтрахт (3:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24",
Леверкузен провел первый матч после увольнения Эрика Тен Хага. Команду возглавил Каспер Юлманд, известный по работе со сборной Дании. “Фармацевты” принимали Айнтрахт, пытаясь одержать дебютную победу в новом чемпионата.
Байер хотел уволить Тен Хага еще до начала сезона – коррупционные трансферы, ужасные отношения с игроками, отжимания
Формально Байер имел лучшую статистику до перерыва, набив 11 ударов против 4-х у "орлов", однако по касаниям в штрафной было только 10:5. По ожидаемым голам с игры хозяева имели только 0,48 xG – впрочем, франкфуртцы выглядели еще слабее. К тому же они вчистую проиграли единоборства (14:31).
Что наиболее важно, гости пропустили два гола, однако оба прилетели со стандартов. На 10-й минуте Гримальдо вывел Леверкузен вперед прямым выстрелом со штрафного:
А на 45-й минуте подопечные Каспера Юлманда заработали пенальти. Шик уверенно его реализовал. Команды отправились отдыхать при счете 2:0 в пользу Байера.
Во втором тайме Айнтрахт существенно прибавил. Владение в основное время выросло с 58% до 65%, а ударов и касаний в штрафной коллектив провел вдвое больше – а вот единоборства все так же проваливались. Да и моментов возникало мало – 9 выстрелов потянули только на 0,31 xG.
Байер был даже острее, однако пропустить гол таки пришлось. Через шесть минут после перерыва "орлы" провели угловой, после подачи с которого мяч долго прыгал по головам в штрафной площадке. Первый в суматохе разобрался Узун, который вколотил в левый нижний – 2:1!
Через шесть минут Байер остался вдесятером из-за второй желтой карточки Андриха, а в компенсированное время удалился Игнасио Фернандес. Дебютант "фармацевтов" получил два предупреждения за две минуты. Тем не менее, Айнтрахт не смог отыграться – а на последней минуте гости еще и пропустили со штрафного, который снова реализовал Гримальдо.
Финальный свисток зафиксировал победу Байера со счетом 3:1. Каспер Юлманд начинает с триумфа, тогда как Франкфурт потерпел первое поражение в чемпионате.
