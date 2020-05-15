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Байер планирует избавиться от Драговича за смешную сумму – немцы заплатили Динамо значительно больше

10:13 86 Читати українською
Байер планирует избавиться от Драговича за смешную сумму – немцы заплатили Динамо значительно больше
Александар Драгович / Getty Images

Защитник Александар Драгович рискует покинуть Байер ближайшего трансферного окна.

Леверкузенцы больше не рассчитывают на игрока сборной Австрии, сообщает Kicker.

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Зимой Байер заблокировал переход Драговича в другой клуб, однако на лето планы меняются. "Фармацевты" готовы выслушать предложения по 29-летнего центрбеку, который так и не смог закрепиться в основе. Ориентировочная сумма трансфера – скромные 3-5 млн евро, хотя четыре года назад Байер заплатил киевскому Динамо за Драговича 18 млн евро.

Добавим, что австриец провел 17 матчей за клуб во всех турнирах текущего сезона, никакими результативными действиями не отличался.

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Германия Байер Байер Трансферы Александар Драгович Александар Драгович
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