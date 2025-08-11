Янис Бласвих перешел из РБ Лейпцига в Байер.

Байер на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Яниса Бласвиха. Стороны заключили контракт на два года. Согласно Sky Sport Germany, леверкузенский клуб заплатил около 2 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов.

Рекордсмен Бундеслиги сменил чемпионат ради игры с россиянином

Прошлый сезон 34-летний голкипер провел в Зальцбурге, где сыграл 11 матчей в чемпионате Австрии.

Напомним, что этим летом Байер отпустил трех вратарей: Лукаш Градецки ушел в Монако, Матей Коварж перебрался в ПСВ, а украинец Александр Петренко переехал в пражскую Славию.

В то же время Байер подписал из Брентфорда Марка Флеккена – он должен стать первым вратарем команды.

Как любимый гол Месси стал бессмертным благодаря искусству – уникальное произведение уже продают за баснословные миллионы