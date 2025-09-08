Байер определился с основной кандидатурой на замену Тен Хагу – известно, когда его назначат
Экс-наставник сборной Дании Каспер Юлманд может возглавить Байер.
Каспер Юлманд является главным фаворитом на должность следующего главного тренера Байера, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Стороны продвинулись в переговорах, и назначение ожидается на следующей неделе. Каспер возглавит Байер, если не случится ничего неожиданного.
Юлманд наиболее известен за работу со сборной Дании, с которой он выходил в полуфинал Евро-2020. Также он тренировал Люнгбю, Норшелланд и Майнц.
Ранее среди кандидатов на замену Тен Хагу называли Хави, Рауля, Ангелоса Постекоглу и Тьягу Мотту.
