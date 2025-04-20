Байер определился с будущим Алонсо – клуб решал, стоит ли удерживать тренера силой
Байер не станет мешать переходу главного тренера Хаби Алонсо в Реал.
Байер не станет чинить препятствие Хаби Алонсо для перехода в Реал, информирует Фабрицио Романо. 43-летний испанец остается приоритетным вариантом для "бланкос" на замену Карло Анчелотти, и у мадридского клуба уже есть четкий план его приглашения.
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Боссы Байера знают о желании Алонсо присоединиться к Реалу, и не будут мешать его уходу, поскольку год назад он отклонил предложения из АПЛ и от Баварии.
Ранее Хаби заявил, что "сейчас не лучшее время" возглавлять Реал. Байер занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам неполного 30-го тура.
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