Байер не станет чинить препятствие Хаби Алонсо для перехода в Реал, информирует Фабрицио Романо. 43-летний испанец остается приоритетным вариантом для "бланкос" на замену Карло Анчелотти, и у мадридского клуба уже есть четкий план его приглашения.

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Боссы Байера знают о желании Алонсо присоединиться к Реалу, и не будут мешать его уходу, поскольку год назад он отклонил предложения из АПЛ и от Баварии.

Ранее Хаби заявил, что "сейчас не лучшее время" возглавлять Реал. Байер занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам неполного 30-го тура.

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