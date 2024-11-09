Вингер Байера Амин Адли сможет продолжить выступления за леверкузенский клуб на более длительный срок, чем предполагалось предыдущим соглашением.

Байер официально объявил о продлении контракта с вингером Амином Адли до лета 2028 года. Другие условия соглашения клуб не разглашает.

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Накануне Адли получил серьезную травму – перелом малоберцовой кости левой ноги, из-за которой выбыл на длительный период. Повреждение он получил в матче Лиги чемпионов против французского Бреста (1:1). Байер проинформировал, что Адли выбыл как минимум до января 2025 года.

К слову, в нынешнем сезоне игрок уже провел 12 матчей, но пока не отметился результативными действиями.