Байер официально продлил соглашение с важным игроком – он выбыл из игры из-за травмы
9 ноября 11:03 - Читати українською
Вингер Байера Амин Адли сможет продолжить выступления за леверкузенский клуб на более длительный срок, чем предполагалось предыдущим соглашением.
Байер официально объявил о продлении контракта с вингером Амином Адли до лета 2028 года. Другие условия соглашения клуб не разглашает.
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Накануне Адли получил серьезную травму – перелом малоберцовой кости левой ноги, из-за которой выбыл на длительный период. Повреждение он получил в матче Лиги чемпионов против французского Бреста (1:1). Байер проинформировал, что Адли выбыл как минимум до января 2025 года.
К слову, в нынешнем сезоне игрок уже провел 12 матчей, но пока не отметился результативными действиями.
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