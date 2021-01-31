Байер на своем сайте объявил о подписании 24-летнего англичанина. Контракт новичка рассчитан до лета 2022-го.

Байер официально подписал защитника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса

Грей присоединился к Лестеру зимой 2016-го. Всего в футболке "лис" провел 169 матчей, отличился 13 голами и 17 ассистами. Летом вингер становился свободным агентом, поэтому Лестеру пришлось согласиться на скромную компенсацию – по неофициальным данным, она составила 2 млн евро.

Добавим, что Байер в турнирной таблице Бундеслиги идет на четвертом месте, которое дает право участия в Лиге чемпионов.

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