На своем официальном сайте леверкузенцы сообщили о трансфере 19-летнего француза. Жанюэль Белосян подписал контракт с Байером до 2029 года.

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб выплатил за француза Ренну около 15 миллионов евро.

Белосян – воспитанник бретонцев. За первую команду он дебютировал в сезоне 2021/22. Жанюэль стал антигероем матча с Шахтером в Лиге Европы в 2023 году. Именно 19-летний защитник забил в собственные ворота, позволив "горнякам" перевести матч в овертайм. После ошибки Белосян заплакал, не сумев до конца игры успокоиться.

Всего за Ренн защитник отыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых он оформил одну результативную передачу.

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