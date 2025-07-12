23-летний полузащитник сборной США и ПСВ Малик Тиллман подписал контракт с Байером до 2030 года, сообщает пресс-служба леверкузенцев. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

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Тиллман является воспитанником Баварии, где провел девять лет, поэтому возвращение в Бундеслигу стало для него логичным шагом. Наставник Байера Эрик тен Хаг сделал ставку на Тиллмана после потери главной звезды команды – Флориана Вирца, который летом перешел в Ливерпуль. Американец стал вторым атакующим подписанием Байера – ранее к клубу присоединился камерунский форвард Кристиан Кофане из Альбасете.

В составе ПСВ Тиллман провел 73 матча, в которых отметился 25 голами и 19 ассистами.

Добавим, что Малик Тиллман в сезоне 2024/25 запомнился невероятным выступлением против Шахтера в групповом этапе ЛЧ. Тогда игрок сборной США оформил дубль, помог ПСВ совершить камбэк на последних секундах и победить "горняков" со счетом 3:2.

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